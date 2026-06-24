Ronaldo chớp thời cơ mở tỷ số cho Bồ Đào Nha
Bản năng săn mồi của Ronaldo giúp anh mở tỷ số 1-0 trước Uzbekistan tại lượt hai bảng K World Cup 2026 rạng sáng 24/6, đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup năm nay.
Phản ứng của YouTuber kiêm nhà sản xuất người Mỹ sau màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo ở hiệp 1 trận đấu với Uzbekistan rạng sáng 24/6 nhanh chóng được lan truyền trên X.
Bản năng săn mồi của Ronaldo giúp anh mở tỷ số 1-0 trước Uzbekistan tại lượt hai bảng K World Cup 2026 rạng sáng 24/6, đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup năm nay.
Thay vì dứt điểm từ chấm đá phạt quen thuộc, Ronaldo nhường cơ hội cho Mendes tỏa sáng với cú sút thành bàn, góp phần giúp Bồ Đào Nha dẫn Uzbekistan 2-0 rạng sáng 24/6.
Jordan đã chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn gục ngã 1-2 trước Algeria sáng 23/6, qua đó gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.
Cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy đánh bại Senegal 3-2 ở lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6, qua đó chính thức giúp đại diện Bắc Âu có mặt tại vòng knock out.
Dù Mbappe lập một cú đúp vào lưới Iraq tại lượt trận thứ hai World Cup 2026 sáng 23/6, người hâm mộ lại ấn tượng bởi hình ảnh có phần sốt sắng của anh khi trận đấu bị gián đoạn.
Cú sút phạt hiểm hóc của Kevin Pina vào lưới Uruguay sáng 22/6 tại lượt hai bảng H World Cup 2026 cũng là bàn đầu tiên của quốc đảo châu Phi này tại sân chơi World Cup.
Không quá lâu để đại diện Nam Mỹ giành lại thế trận và vươn lên dẫn trước trong trận đấu tại lượt hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6.
Bàn gỡ 2-2 của Helio Varela trước Uruguay tại lượt hai bảng H sáng 22/6 giúp đại diện châu Phi tiếp tục có điểm tại World Cup 2026.
Finn Suman đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số 1-0 cho New Zealand trước Ai Cập ở trận đấu lượt hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6.
Mostafa Zico bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Ai Cập trước New Zealand trong trận đấu thuộc lượt hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6.