Ronaldo đã khác và Bồ Đào Nha nhân đôi cách biệt lên thành 2-0
Thay vì dứt điểm từ chấm đá phạt quen thuộc, Ronaldo nhường cơ hội cho Mendes tỏa sáng với cú sút thành bàn, góp phần giúp Bồ Đào Nha dẫn Uzbekistan 2-0 rạng sáng 24/6.
Bản năng săn mồi của Ronaldo giúp anh mở tỷ số 1-0 trước Uzbekistan tại lượt hai bảng K World Cup 2026 rạng sáng 24/6, đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup năm nay.
Thay vì dứt điểm từ chấm đá phạt quen thuộc, Ronaldo nhường cơ hội cho Mendes tỏa sáng với cú sút thành bàn, góp phần giúp Bồ Đào Nha dẫn Uzbekistan 2-0 rạng sáng 24/6.
Jordan đã chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn gục ngã 1-2 trước Algeria sáng 23/6, qua đó gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.
Cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy đánh bại Senegal 3-2 ở lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6, qua đó chính thức giúp đại diện Bắc Âu có mặt tại vòng knock out.
Dù Mbappe lập một cú đúp vào lưới Iraq tại lượt trận thứ hai World Cup 2026 sáng 23/6, người hâm mộ lại ấn tượng bởi hình ảnh có phần sốt sắng của anh khi trận đấu bị gián đoạn.
Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 để sớm giành vé vào vòng knock out World Cup 2026 sáng 23/6.
Sáng 23/6, các cầu thủ Na Uy cùng hàng nghìn CĐV tạo nên màn ăn mừng "chèo thuyền" đầy cảm xúc sau chiến thắng 3-2 trước Senegal thuộc bảng I World Cup 2026.
Jordan vươn lên dẫn 1-0 Algeria nhờ bàn thắng của Al - Rashdan tại trận đấu thuộc lượt hai bảng J World Cup 2026 sáng 23/6.
Algeria cân bằng tỷ số 1-1 trước Jordan ở trận đấu tại lượt hai bảng J World Cup 2026 sáng 23/6.
Nhật Bản có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia tại lượt đấu thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.
Ngôi sao Barcelona có mặt đúng lúc, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha trong trận đấu với Saudi Arabia thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.