Yamal mở tỷ số cho Tây Ban Nha
Ngôi sao Barcelona có mặt đúng lúc, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha trong trận đấu với Saudi Arabia thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.
Cầu thủ Real Sociedad hoàn tất cú đúp, giúp đương kim vô địch châu Âu vươn lên dẫn 3-0 sau khi hiệp 1 kết thúc ở trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.
Ngôi sao Barcelona có mặt đúng lúc, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha trong trận đấu với Saudi Arabia thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.
Tây Ban Nha nhanh chóng nhân đôi cách biệt trước Saudi Arabia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.
Nhật Bản có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia tại lượt đấu thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.
Curacao có trận hòa lịch sử, qua đó sở hữu điểm số đầu tiên tại vòng chung kết World Cup sau khi hòa 0-0 Ecuador tại lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026 sáng 21/6.
Sáng 21/6, Đức có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà nhờ màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Denis Undav tại trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026.
Hà Lan hủy diệt Thụy Điển 5-1 tại lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.
Cơn sốt World Cup 2026 lan tới tận Quốc hội Na Uy khi các nghị sĩ đồng loạt tái hiện màn ăn mừng chèo thuyền Viking nổi tiếng của đội tuyển quốc gia.
Tại một sự kiện liên quan World Cup 2026 do đài CBS Sports tổ chức đêm 19/6, hai cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic và Thiery Henry đã có màn phô diễn kỹ thuật thượng thừa.
Bàn thắng mở tỷ số sớm của Saibari ngay phút thứ 2 giúp đại diện châu Phi vươn lên dẫn trước 1-0 Scotland sáng 20/6.
Bàn thắng của ngôi sao MU giúp Brazil vươn lên dẫn Haiti 1-0 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của World Cup 2026 sáng 20/6.