Sao MU dự World Cup theo cách riêng
Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.
Junya Ito thoát xuống dứt điểm gọn gàng giúp đại diện châu Á cầm chắc thắng lợi trước Tunisia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.
Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.
Ayase Ueda nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Á trước Tunisia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.
Nhật Bản sớm vươn lên dẫn trước Tunisia từ phút thứ 3 sau pha dứt điểm cận thành của Kamada trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.
Tiền đạo vào sân Deniz Undav có pha dứt điểm quyết đoán cân bằng tỷ số 1-1 cho Đức tại lượt đấu thứ hai bảng E World Cup 2026 sáng 21/6.
Deniz Undav hoàn tất cú đúp vào lưới Bờ Biển Ngà, ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026.
Franck Kessie có mặt đúng lúc đá bồi ghi bàn cho đại diện châu Phi mở tỷ số 1-0 trước Đức trong trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026 sáng 21/6.
Hà Lan khép lại chiến thắng tưng bừng trước Thụy Điển bằng bàn thắng ấn định tỷ số của Summervil, qua đó giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 rạng sáng 21/6.
Rạng sáng 21/6, tuyển Hà Lan sớm tạo lợi thế trước Thụy Điển với bàn mở tỷ số 1-0, khởi đầu cho màn trình diễn bùng nổ ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026.
Elanga thoát xuống dứt điểm rút ngắn cách biệt xuống còn 1-4 cho Thụy Điển ở trận đấu lượt 2 World Cup 2026 sáng 21/6.
Brazil giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6, qua đó vươn lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.