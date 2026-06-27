5 giờ trước
07:09 27/6/2026
Thế giới
Ít nhất 900 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương sau các trận động đất liên tiếp ở Venezuela. Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát, các bệnh viện quá tải và cộng đồng quốc tế bắt đầu triển khai viện trợ khẩn cấp.
18:27 25/6/2026
18:27 25/6/2026
Thế giới
1.9K
Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela ngày 25/6 có cường độ mạnh 7,2 và 7,5 độ. Giới chức Venezuela cho biết đã có ít nhất 164 người thiệt mạng và 700 người bị thương.
08:25 26/6/2026
08:25 26/6/2026
Thế giới
Giữa đợt nắng nóng lịch sử, người dân Paris chen kín bờ sông, kênh đào và công viên. Nhiều người nhảy xuống nước, ngâm mình hàng giờ để tránh cái nóng lên tới 42 độ C.
11:41 25/6/2026
11:41 25/6/2026
Thế giới
7.3K
Hành khách hoảng loạn tháo chạy khi động đất mạnh làm rung chuyển sân bay quốc tế Maiquetia của Venezuela. Nhiều khu vực hư hại nặng, phủ kín bụi và đống đổ nát.
10:13 25/6/2026
10:13 25/6/2026
Thế giới
4.0K
Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra cách nhau chưa đầy một phút tại vùng ven biển phía bắc Venezuela đã làm sập nhiều công trình tại thủ đô Caracas.
10:13 25/6/2026
10:13 25/6/2026
Thế giới
1.9K
Hai trận động đất cường độ 7,2 và 7,5 độ, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela, đã làm đổ sập nhiều công trình tại thủ đô Caracas.
09:42 25/6/2026
09:42 25/6/2026
Thế giới
Venezuela đã triển khai lực lượng an ninh trên khắp cả nước để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, "vì nhiều công trình, nhà ở đang có nguy cơ đổ sập", thiệt hại nghiêm trọng.
07:17 25/6/2026
07:17 25/6/2026
Thế giới
Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ sơ bộ là 7,5. Nó xảy ra chỉ 40 giây sau một tiền chấn cường độ 7,2 làm rung chuyển khu vực. Người dân hoảng sợ đang sơ tán khỏi các tòa nhà khi tập trung trên đường phố.
19:33 24/6/2026
19:33 24/6/2026
Thế giới
Đợt sóng nhiệt nghiêm trọng đang bao trùm phần lớn châu Âu, đẩy nhiệt độ nhiều nơi lên gần 40 độ C, gây gián đoạn giao thông, buộc giới chức phát cảnh báo diện rộng.
19:33 24/6/2026
19:33 24/6/2026
Thế giới
Nhiệt độ tăng vọt trên khắp châu Âu, với nhiều khu vực ở Pháp dự báo đạt 40 độ C, trong khi Anh và Bỉ cũng đối mặt đợt nắng nóng bất thường đầu mùa hè.