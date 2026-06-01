Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thể thao World Cup 2026

VIDEO MỚI

Ai Cap san bang ty so hinh anh

Ai Cập san bằng tỷ số

15 giờ trước 11:55 22/6/2026 World Cup 2026

Mostafa Zico bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Ai Cập trước New Zealand trong trận đấu thuộc lượt hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6.

Ban thang lich su cua Cape Verde hinh anh

Bàn thắng lịch sử của Cape Verde

18 giờ trước 09:18 22/6/2026 World Cup 2026

Cú sút phạt hiểm hóc của Kevin Pina vào lưới Uruguay sáng 22/6 tại lượt hai bảng H World Cup 2026 cũng là bàn đầu tiên của quốc đảo châu Phi này tại sân chơi World Cup.

Highlights Duc 2-1 Bo Bien Nga hinh anh

Highlights Đức 2-1 Bờ Biển Ngà

19:13 21/6/2026 19:13 21/6/2026 World Cup 2026

Sáng 21/6, Đức có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà nhờ màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Denis Undav tại trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026.

Nhat Ban nang ty so len 3-0 hinh anh

Nhật Bản nâng tỷ số lên 3-0

13:33 21/6/2026 13:33 21/6/2026 World Cup 2026

Junya Ito thoát xuống dứt điểm gọn gàng giúp đại diện châu Á cầm chắc thắng lợi trước Tunisia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.

Sao MU du World Cup theo cach rieng hinh anh

Sao MU dự World Cup theo cách riêng

12:14 21/6/2026 12:14 21/6/2026 World Cup 2026 2.2K

Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.

Highlights Scotland 0-1 Morocco hinh anh

Highlights Scotland 0-1 Morocco

00:42 21/6/2026 00:42 21/6/2026 World Cup 2026

Morocco đánh bại Scotland 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 ngày 20/6, qua đó giành chiến thắng đầu tiên và nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Highlights Brazil 3-0 Haiti hinh anh

Highlights Brazil 3-0 Haiti

00:42 21/6/2026 00:42 21/6/2026 World Cup 2026

Brazil giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6, qua đó vươn lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Highlights My 2-0 Australia hinh anh

Highlights Mỹ 2-0 Australia

17:37 20/6/2026 17:37 20/6/2026 World Cup 2026

Sáng 20/6, tuyển Mỹ thắng Australia 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng D, qua đó tiến thêm một bước dài trên hành trình giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý