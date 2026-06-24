Ronaldo khiến Ishowspeed phát cuồng
Phản ứng của YouTuber kiêm nhà sản xuất người Mỹ sau màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo ở hiệp 1 trận đấu với Uzbekistan rạng sáng 24/6 nhanh chóng được lan truyền trên X.
Tuyển Bồ Đào Nha hoàn tất thắng lợi trước Uzbekistan rạng sáng 24/6 với pha lập công ấn định tỷ số 5-0 của Rafael Leao.
Phản ứng của YouTuber kiêm nhà sản xuất người Mỹ sau màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo ở hiệp 1 trận đấu với Uzbekistan rạng sáng 24/6 nhanh chóng được lan truyền trên X.
Ante Budimir có pha băng cắt chính xác mở tỷ số cho Croatia ở trận đấu thuộc lượt hai bảng L World Cup 2026 sáng 24/6.
Bản năng săn mồi của Ronaldo giúp anh mở tỷ số 1-0 trước Uzbekistan tại lượt hai bảng K World Cup 2026 rạng sáng 24/6, đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup năm nay.
Thay vì dứt điểm từ chấm đá phạt quen thuộc, Ronaldo nhường cơ hội cho Mendes tỏa sáng với cú sút thành bàn, góp phần giúp Bồ Đào Nha dẫn Uzbekistan 2-0 rạng sáng 24/6.
Jordan đã chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn gục ngã 1-2 trước Algeria sáng 23/6, qua đó gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.
Cú đúp của Erling Haaland giúp Na Uy đánh bại Senegal 3-2 ở lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6, qua đó chính thức giúp đại diện Bắc Âu có mặt tại vòng knock out.
Dù Mbappe lập một cú đúp vào lưới Iraq tại lượt trận thứ hai World Cup 2026 sáng 23/6, người hâm mộ lại ấn tượng bởi hình ảnh có phần sốt sắng của anh khi trận đấu bị gián đoạn.
Finn Suman đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số 1-0 cho New Zealand trước Ai Cập ở trận đấu lượt hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6.
Mostafa Zico bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Ai Cập trước New Zealand trong trận đấu thuộc lượt hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6.
Bàn thắng của ngôi sao sáng nhất tuyển quốc gia Ai Cập giúp đội bóng châu Phi vươn lên dẫn 2-1 trước New Zealand tại trận đấu lượt hai World Cup 2026 bảng G sáng 22/6.