2 bàn thắng trận Arsenal - Man City
Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.
Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.
Son Heung-min góp 1 bàn trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC trước Real Salt Lake ở vòng 31 MLS sáng 22/9.
Tạp chí France Football hoàn tất việc chế tác Quả bóng Vàng 2025 và sẽ trao cho chủ nhân mới ở Gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).
Cristiano Ronaldo Jr ghi bàn thắng từ cú sút phạt đẳng cấp, giúp U16 Al Nassr đánh bại U16 Al-Ahly 1-0 tại giải U16 Saudi Arabia hôm 20/9.
Hai cựu cầu thủ Barcelona là Lionel Messi và Jordi Alba phối hợp lập công trong chiến thắng 3-2 của Inter Miami trước DC United tại vòng 31 MLS sáng 21/9.
Rạng sáng 21/9, thủ thành Andre Onana ghi dấu ấn với pha kiến tạo giúp Trabzonspor hòa Gaziantep 1-1 thuộc vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.
Tối 18/9, khán giả ném chai lọ xuống sân khi xô xát xảy ra giữa các cầu thủ Beijing Guoan và Công an Hà Nội ở AFC Champions League Two.
Cầu thủ CAHN và Beijing Guoan xô xát ở những phút cuối trận mở màn bảng E, AFC Champions League Two tối 18/9.
Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.