Khoảnh khắc Maguire đánh sập Anfield
Harry Maguire ghi bàn quyết định giúp MU chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng trên sân nhà của Liverpool vào rạng sáng 20/10.
Đêm 19/10, các cầu thủ MU thể hiện sự phân khích sau khi thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League.
Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.
Khoảnh khắc Senne Lammens tập luyện trước khi MU làm khách trên sân Anfield ở vòng 8 Premier League tối 19/10 gây bão trên mạng xã hội X.
Thủ thành Đặng Văn Lâm tỏ ra sốt ruột trong trận gặp CLB Hà Nội tối 18/10.
Sáng 19/10, Memphis Depay có tình huống đáp trả đối thủ gây sốt trong chiến thắng 1-0 của Corinthians trước Atletico Mineiro ở vòng 29 giải VĐQG Brazil.
Sáng 19/10, đoạn clip Joao Felix đá ra ngoài sau pha dứt điểm của Cristiano Ronaldo nhanh chóng cán mốc 1 triệu view trên mạng xã hội X.
HLV Harry Kewell có cuộc trò chuyện ngắn với Đỗ Hoàng Hên trước trận đấu giữa Hà Nội với Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy tối 18/10. Chiến lược gia 46 tuổi động viên cậu học trò trong lần đầu ra mắt với tư cách nội binh.
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Mỹ Anh rạng rỡ xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 18/10 để cổ vũ cho Ninh Bình trong chuyến làm khách trước Hà Nội ở vòng 7 V.League 2025/26.
Ở tuổi 41, Thiago Silva vẫn biết cách khiến cả sân Maracana nín thở khi ghi bàn giúp Fluminense thắng Juventude 1-0 ở vòng 28 giải VĐQG Brazil.
Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên diện áo dài, hát Quốc ca bằng tiếng Việt trong Lễ trao Quyết định cho nhập Quốc tịch Việt Nam sáng 17/10 tại Sở Tư pháp Hà Nội.