Busquets đấm đối thủ
Sáng 1/9, trong khi Luis Surez nhổ nước bọt, Sergio Busquets được nhìn thấy đấm đối phương sau thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.
Cầu thủ Javier Bolivar của Real Alianza Cataquera tát trọng tài nữ Vanessa Ceballos sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Deportivo Quique ở giải Colombia.
Sáng 1/9, trong khi Luis Surez nhổ nước bọt, Sergio Busquets được nhìn thấy đấm đối phương sau thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.
Tối 31/8, Szoboszlai ghi bàn từ cú sút phạt ở khoảng cách 30 mét, giúp Liverpool thắng Arsenal 1-0 trên sân nhà.
Sáng 1/9, Luis Suarez có hành động khó coi trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.
Sáng 1/9, Lionel Messi không thể ghi bàn khi đối mặt thủ môn trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.
Khuya 30/8, Manchester United có chiến thắng đầu tiên tại Premier League khi hạ Burnley 3-2 trên sân Old Trafford.
Sáng 28/8, Lionel Messi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Orlando City ở bán kết Leagues Cup 2025.
Đêm 24/8, Kobbie Mainoo cúi đầu thất vọng do không được ra sân khi MU bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Premier League 2025/26.
Trợ lý Luis Viegas của CAHN chạy vào phòng thay đồ để tránh thẻ vàng thứ hai sau khi tranh cãi gay gắt với các trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu với Becamex TP.HCM tối 25/8.
Tiền đạo người Hàn Quốc tỏa sáng trong trận hòa 1-1 của LAFC trước FC Dallas tại vòng 27 MLS sáng 24/8.
Khuya 23/8, Cristiano Ronaldo tỏ thái độ thất vọng khi Al Nassr thua Al Ahli 3-5 ở loạt luân lưu chung kết Siêu cúp Saudi Arabia trên sân Hong Kong.