3 giờ trước
10:26 11/6/2026
Thế giới
CENTCOM công bố video ghi lại thời điểm lực lượng Mỹ tấn công tàu chở dầu Settebello của Ấn Độ, với cáo buộc con tàu đang vận chuyển dầu từ Iran. Theo CENTCOM, một chiến đấu cơ Mỹ đã tiến hành đòn tấn công chính xác vào phòng máy sau khi thủy thủ đoàn nhiều lần không chấp hành yêu cầu từ lực lượng Mỹ.
5 giờ trước
07:51 11/6/2026
Thế giới
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 10/6 công bố video phóng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh.
13 giờ trước
00:08 11/6/2026
Thế giới
5.3K
Iran công bố video phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả những vụ tấn công vào thành phố gần eo biển Hormuz.
11:22 10/6/2026
11:22 10/6/2026
Thế giới
1.7K
Chiều 9/6 theo giờ địa phương, ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm và rời Bình Nhưỡng. Ông Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju đã tới sân bay, chủ trì lễ tiễn trọng thể dành cho ông Tập Cận Bình và phu nhân.
09:10 9/6/2026
09:10 9/6/2026
Thế giới
Theo giới chức phòng chống thiên tai Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao ngày 8/6 hiện đã tăng lên ít nhất 32 người.
06:15 9/6/2026
06:15 9/6/2026
Thế giới
1.1K
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trình diễn giai điệu Sabai Sabai, một ca khúc nổi tiếng của Thái Lan, nói về sự thanh thản và niềm vui trong cuộc sống.
20:22 8/6/2026
20:22 8/6/2026
Thế giới
2.0K
Video do chính quyền địa phương ở General Santos (Philippines) chia sẻ cho thấy một tòa nhà chứa nhà hàng thức ăn biến thành đống đổ nát chỉ trong chốc lát.
15:01 8/6/2026
15:01 8/6/2026
Thế giới
2.7K
Ngày 8/6, Triều Tiên tổ chức lễ đón trọng thể tại Quảng trường Kim Nhật Thành, chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng.
12:26 8/6/2026
12:26 8/6/2026
Thế giới
1.8K
Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng (Triều Tiên) trong sáng 8/6.
07:56 8/6/2026
07:56 8/6/2026
Thế giới
6.2K
Đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng cảnh người dân ăn mừng tại Tehran, khi các tên lửa phóng về phía Israel đêm 7/6.