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Video Thế giới

VIDEO MỚI

Drone Ukraine phat no tai cang Romania hinh anh

Drone Ukraine phát nổ tại cảng Romania

00:08 6/6/2026 00:08 6/6/2026 Thế giới 2.7K

Bộ Quốc phòng Romania xác nhận máy bay không người lái (UAV) hải quân đã nổ vào khoảng 10h30 sáng ngày 5-6 (giờ địa phương), cách cảng dầu Constanta vài trăm mét. Ukraine sau đó thừa nhận chiếc UAV thuộc sở hữu của hải quân nước này.

Doi tuyen bong da nu Trieu Tien vo oa khi gap ong Kim Jong-un hinh anh

Đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên vỡ òa khi gặp ông Kim Jong-un

15:52 4/6/2026 15:52 4/6/2026 Thế giới

Đoạn phim từ Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KRT) cho thấy các cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Bóng đá nữ Naegohyang và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lứa tuổi U17 đã reo hò và bật khóc nức nở khi gặp nhà lãnh đạo quốc gia. Sau đó, ông Kim cùng các quan chức đã theo dõi một trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng này.

Khoanh khac UAV tan cong san bay Kuwait hinh anh

Khoảnh khắc UAV tấn công sân bay Kuwait

09:48 4/6/2026 09:48 4/6/2026 Thế giới 1.5K

Đoạn video do Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait (KDGCA) công bố ghi lại cảnh một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nghi của Iran nhằm vào khu vực sân bay Kuwait.

UAV cua Ukraine tan cong cang dau St. Petersburg hinh anh

UAV của Ukraine tấn công cảng dầu St. Petersburg

09:42 4/6/2026 09:42 4/6/2026 Thế giới 3.3K

Trong đợt tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, cảng dầu St. Petersburg đã bị nhắm đến, đây là một đầu mối quan trọng trong hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga.

Gau den vat nga nguoi dan o Nhat hinh anh

Gấu đen vật ngã người dân ở Nhật

04:06 4/6/2026 04:06 4/6/2026 Thế giới

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một con gấu đen đang đuổi theo, vật ngã một người đàn ông xuống đất trước khi liên tiếp tấn công những người khác tại thành phố Fukushima (Nhật Bản).

Ukraine hung 'hoa luc' don dap hinh anh

Ukraine hứng 'hỏa lực' dồn dập

18:17 2/6/2026 18:17 2/6/2026 Thế giới

Trong cuộc tấn công, quân đội Nga đã sử dụng 729 vũ khí trên bộ và trên biển, bao gồm tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái. Ukraine tuyên bố bắn hạ tổng cộng 642 vũ khí.

Romania cao buoc UAV Nga roi trung toa chung cu hinh anh

Romania cáo buộc UAV Nga rơi trúng tòa chung cư

07:34 30/5/2026 07:34 30/5/2026 Thế giới

Lực lượng ứng phó khẩn cấp Romania cho biết, vụ nổ từ một UAV nghi của Nga vào ngày 29/5 đã làm bùng phát đám cháy tại một căn hộ tầng 10. Sự việc khiến 70 người phải sơ tán và 2 người được điều trị y tế ngay tại hiện trường.

Kyiv rung chuyen truoc hang chuc ten lua khong the danh chan Nga hinh anh

Kyiv rung chuyển trước hàng chục tên lửa không thể đánh chặn Nga

05:53 25/5/2026 05:53 25/5/2026 Thế giới 19.4K

Nga thông báo đã triển khai hàng chục tên lửa Oreshnik - loại vũ khí được cho là không thể đánh chặn - vào Ukraine. Nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Kyiv sau mệnh lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đáp trả vụ tấn công trường học khiến 21 người tử vong và 42 người bị thương trước đó.

Ten lua sieu vuot am cua Nga doi xuong Ukraine hinh anh

Tên lửa siêu vượt âm của Nga dội xuống Ukraine

04:00 25/5/2026 04:00 25/5/2026 Thế giới 21.0K

Nga sử dụng hệ thống siêu vượt âm tầm trung Oreshnik cùng tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa hành trình siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, tên lửa hành trình phóng từ trên không, trên biển và mặt đất, cũng như thiết bị bay không người lái tấn công.

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