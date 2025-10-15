Cú đánh gót thiên tài của Messi
Sáng 15/10, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn, đặc biệt với pha đánh góp kiến tạo giúp Argentina vùi dập Puerto Rico 6-0 trong trận giao hữu.
Sáng 15/10, Cristiano Ronaldo thất vọng khi Bồ Đào Nha không thể giành vé sớm World cup 2026 do để Hungary gỡ hòa 2-2 vào phút cuối.
Sáng 15/10, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn, đặc biệt với pha đánh góp kiến tạo giúp Argentina vùi dập Puerto Rico 6-0 trong trận giao hữu.
Khoảnh khắc Yassine Cheuko thực hiện pha vô lê trong một buổi tập tại Inter Miami gây sốt trên mạng xã hội.
Tiền vệ Brahim Diaz được các cầu thủ Congo vây lấy xin chụp ảnh sau trận thắng 1-0 của Morocco tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi rạng sáng 15/10.
Đoạn clip Kim Min-jae chỉ cho Son Heung-min thấy cậu bé mascot khắc chữ "Sonny" trên tóc nhanh chóng vượt mốc triệu view trên mạng xã hội X.
Lionel Messi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Jordi Alba sút tung lưới Atlanta United, trong chiến thắng 4-0 của Inter Miami tại vòng 33 MLS sáng 12/10.
Rạng sáng 12/10, người hâm mộ Indonesia đồng thanh hô tên HLV Shin Tae-yong sau thất bại 0-1 trước Iraq thuộc vòng loại World Cup 2026.
Diego Costa tái hiện hình ảnh 'gã điên' khi tham gia trận giao hữu giữa các huyền thoại Chelsea và Liverpool tại Stamford Bridge đêm 11/10.
Tối 10/10, U23 Thái Lan thua U23 Trung Quốc 1-3 trong trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.
Tối 9/10, tuyển Việt Nam đánh bại Nepal ở lượt trận thứ 3, bảng F vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Bình Dương.
Chiều 9/10, tạ lễ ra mắt HLV Harry Kewell, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng kiên nhẫn chờ đợi chiến lược gia người Australia. Hai thầy trò có cuộc trao đổi ngắn trước khi rời đi.