Khi còn 13 giây, Nguyễn Chí Bảo của U20 Thái Sơn Nam quay lưng sút thẳng về khung thành, trong khi thủ môn dâng lên tận giữa sân, ở trận hòa 2-2 với U20 Sài Gòn Titans hôm 13/9.