Đoạn phim từ Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KRT) cho thấy các cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Bóng đá nữ Naegohyang và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lứa tuổi U17 đã reo hò và bật khóc nức nở khi gặp nhà lãnh đạo quốc gia. Sau đó, ông Kim cùng các quan chức đã theo dõi một trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng này.