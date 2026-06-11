Iran khai hỏa tấn công căn cứ Mỹ
Iran công bố video phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả những vụ tấn công vào thành phố gần eo biển Hormuz.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 10/6 công bố video phóng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh.
Iran công bố video phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả những vụ tấn công vào thành phố gần eo biển Hormuz.
Chiều 9/6 theo giờ địa phương, ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm và rời Bình Nhưỡng. Ông Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju đã tới sân bay, chủ trì lễ tiễn trọng thể dành cho ông Tập Cận Bình và phu nhân.
Theo giới chức phòng chống thiên tai Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao ngày 8/6 hiện đã tăng lên ít nhất 32 người.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trình diễn giai điệu Sabai Sabai, một ca khúc nổi tiếng của Thái Lan, nói về sự thanh thản và niềm vui trong cuộc sống.
Video do chính quyền địa phương ở General Santos (Philippines) chia sẻ cho thấy một tòa nhà chứa nhà hàng thức ăn biến thành đống đổ nát chỉ trong chốc lát.
Ngày 8/6, Triều Tiên tổ chức lễ đón trọng thể tại Quảng trường Kim Nhật Thành, chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng.
Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng (Triều Tiên) trong sáng 8/6.
Đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng cảnh người dân ăn mừng tại Tehran, khi các tên lửa phóng về phía Israel đêm 7/6.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tung video tấn công căn cứ không quân ở miền Bắc Israel đêm 7/6.
Lực lượng Mỹ tuyên bố đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các trạm radar giám sát ven biển của Iran đặt tại thành phố Goruk và trên đảo Qeshm trong ngày 5/6.