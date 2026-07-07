Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha
Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.
Sáng 7/7, Bỉ trình diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại chủ nhà Mỹ 4-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành quyền vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.
Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.
Sáng 7/7, Lukaku ghi bàn bằng cú cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-1 cho Bỉ trước Mỹ, qua đó đưa đội nhà vào tứ kết World Cup 2026.
Khoảnh khắc Lamine Yamal tiến đến ôm Cristiano Ronaldo sau khi Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 khiến nhiều CĐV chú ý.
Sau thất bại trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 7/7, Cristiano Ronaldo có phát biểu đáng chú ý.
Sáng 7/7, Malik Tillman sút phạt hiểm hóc vào lưới Bỉ cân bằng tỷ số 1-1 cho Mỹ ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Dù không thể cùng Bồ Đào Nha đi tiếp tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt của các CĐV khi rời sân vận động, trở lại khách sạn sáng 7/7.
Sáng 7/7, Charles De Ketelaere sút tung lưới Mỹ, mở tỷ số cho Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.
Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha chính thức dừng chân tại World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội sáng 7/7.
Sáng 6/7, Erling Haaland bật cao đánh đầu tung lưới Brazil mở tỷ 1-0 cho Na Uy ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.