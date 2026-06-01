Highlight Brazil 3-0 Haiti
Brazil giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6, qua đó vươn lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Morocco đánh bại Scotland 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 ngày 20/6, qua đó giành chiến thắng đầu tiên và nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Brazil giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6, qua đó vươn lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Sáng 20/6, tuyển Mỹ thắng Australia 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng D, qua đó tiến thêm một bước dài trên hành trình giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.
Từ khả năng ghi bàn, kết nối lối chơi đến pressing, Matheus Cunha mang đến hình ảnh trung phong hiện đại mà Brazil đã thiếu trong những kỳ World Cup gần đây.
Ngày 20/6, Paraguay ghi bàn ngay trong phút đầu tiên để tạo lợi thế trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt hai bảng D World Cup 2026.
Cú dứt điểm quyết đoán của ngôi sao MU giúp "Selecao'' nhân đôi cách biệt trước Haiti ở trận đấu sáng 20/6.
Sáng 20/6, Vinicius Junior nâng tỷ số lên 3-0 trước Haiti, giúp Brazil có thắng lợi đầu tiên tại World Cup 2026.
Bàn thắng của ngôi sao MU giúp Brazil vươn lên dẫn Haiti 1-0 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của World Cup 2026 sáng 20/6.
Caleb Yirenkyi sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 90+5, giúp Ghana đánh bại Panama 1-0 trong trận cầu nghẹt thở tại bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.
Đại diện Nam Mỹ khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan, qua đó có màn ra quân thuận lợi tại bảng K World Cup 2026 sáng 18/6.
Tình huống phòng ngự hớ hênh nơi hàng thủ đại diện giúp CH Séc có bàn thắng sớm trong trận đấu đêm 18/6.