Highlights Đức 2-1 Bờ Biển Ngà
Sáng 21/6, Đức có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà nhờ màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Denis Undav tại trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026.
Curacao có trận hòa lịch sử, qua đó sở hữu điểm số đầu tiên tại vòng chung kết World Cup sau khi hòa 0-0 Ecuador tại lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026 sáng 21/6.
Sáng 21/6, Đức có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà nhờ màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Denis Undav tại trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026.
Hà Lan hủy diệt Thụy Điển 5-1 tại lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.
Junya Ito thoát xuống dứt điểm gọn gàng giúp đại diện châu Á cầm chắc thắng lợi trước Tunisia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.
Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.
Ayase Ueda nhân đôi cách biệt cho đại diện châu Á trước Tunisia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.
Nhật Bản sớm vươn lên dẫn trước Tunisia từ phút thứ 3 sau pha dứt điểm cận thành của Kamada trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.
Tiền đạo vào sân Deniz Undav có pha dứt điểm quyết đoán cân bằng tỷ số 1-1 cho Đức tại lượt đấu thứ hai bảng E World Cup 2026 sáng 21/6.
Deniz Undav hoàn tất cú đúp vào lưới Bờ Biển Ngà, ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026.
Mexico đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở trận đấu sáng 19/6 để tiến thêm một bước dài tới vòng knock-out, trong khi đại diện châu Á tự đẩy mình vào thế khó trước lượt trận cuối bảng A.
Folarin Balogun có pha đột phá và căng ngang khó chịu khiến Cameron Burgess đốt lưới nhà mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà Mỹ trước Australia ở bảng D World Cup 2026 sáng 20/6.