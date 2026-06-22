Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thể thao World Cup 2026

VIDEO MỚI

Highlights Duc 2-1 Bo Bien Nga hinh anh

Highlights Đức 2-1 Bờ Biển Ngà

24 giờ trước 19:13 21/6/2026 World Cup 2026

Sáng 21/6, Đức có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà nhờ màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Denis Undav tại trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026.

Nhat Ban nang ty so len 3-0 hinh anh

Nhật Bản nâng tỷ số lên 3-0

13:33 21/6/2026 13:33 21/6/2026 World Cup 2026

Junya Ito thoát xuống dứt điểm gọn gàng giúp đại diện châu Á cầm chắc thắng lợi trước Tunisia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.

Sao MU du World Cup theo cach rieng hinh anh

Sao MU dự World Cup theo cách riêng

12:14 21/6/2026 12:14 21/6/2026 World Cup 2026 2.0K

Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.

Highlights Scotland 0-1 Morocco hinh anh

Highlights Scotland 0-1 Morocco

00:42 21/6/2026 00:42 21/6/2026 World Cup 2026

Morocco đánh bại Scotland 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 ngày 20/6, qua đó giành chiến thắng đầu tiên và nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Highlights Brazil 3-0 Haiti hinh anh

Highlights Brazil 3-0 Haiti

00:42 21/6/2026 00:42 21/6/2026 World Cup 2026

Brazil giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6, qua đó vươn lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Highlights My 2-0 Australia hinh anh

Highlights Mỹ 2-0 Australia

17:37 20/6/2026 17:37 20/6/2026 World Cup 2026

Sáng 20/6, tuyển Mỹ thắng Australia 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng D, qua đó tiến thêm một bước dài trên hành trình giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Highlights Mexico 1-0 Han Quoc hinh anh

Highlights Mexico 1-0 Hàn Quốc

04:11 20/6/2026 04:11 20/6/2026 World Cup 2026

Mexico đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở trận đấu sáng 19/6 để tiến thêm một bước dài tới vòng knock-out, trong khi đại diện châu Á tự đẩy mình vào thế khó trước lượt trận cuối bảng A.

Highlights Canada 6-0 Qatar hinh anh

Highlights Canada 6-0 Qatar

19:27 19/6/2026 19:27 19/6/2026 World Cup 2026 1.0K

Canada tạo màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Qatar 6-0 ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.

Highlights tran CH Czech 1-1 Nam Phi hinh anh

Highlights trận CH Czech 1-1 Nam Phi

14:06 19/6/2026 14:06 19/6/2026 World Cup 2026

Trận hòa 1-1 giữa CH Czech và Nam Phi đêm 18/6 khiến cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A World Cup 2026 trở nên căng thẳng trước lượt đấu cuối cùng.

Ban con nhan ra Arshavin? hinh anh

Bạn còn nhận ra Arshavin?

09:05 19/6/2026 09:05 19/6/2026 World Cup 2026 2.5K

Từng là biểu tượng của bóng đá Nga với lối chơi hào hoa, Andrey Arshavin bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân Azteca ngày 18/6 để cổ vũ tuyển Uzbekistan tại World Cup 2026.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý