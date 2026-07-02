Các đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí Nga gần đây đã cho thấy những thách thức mới đối với hệ thống phòng thủ. Do có kích thước nhỏ và khó theo dõi hơn nhiều so với tên lửa hay máy bay truyền thống, các mẫu UAV hiện đại đã phần nào vượt qua được lớp lưới bảo vệ nghiêm ngặt này.