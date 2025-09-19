Ẩu đả giữa cầu thủ CAHN với Beijing Guoan
Cầu thủ CAHN và Beijing Guoan xô xát ở những phút cuối trận mở màn bảng E, AFC Champions League Two tối 18/9.
Tối 18/9, khán giả ném chai lọ xuống sân khi xô xát xảy ra giữa các cầu thủ Beijing Guoan và Công an Hà Nội ở AFC Champions League Two.
Cầu thủ CAHN và Beijing Guoan xô xát ở những phút cuối trận mở màn bảng E, AFC Champions League Two tối 18/9.
Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Sáng 18/9, Son Heung-min lần đầu ghi hat-trick tại MLS trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC (LAFC) trước Real Salt Lake.
Khi còn 13 giây, Nguyễn Chí Bảo của U20 Thái Sơn Nam quay lưng sút thẳng về khung thành, trong khi thủ môn dâng lên tận giữa sân, ở trận hòa 2-2 với U20 Sài Gòn Titans hôm 13/9.
Rạng sáng 17/9, cảnh sát Madrid được nhìn thấy dùng dùi cui trấn áp nhóm CĐV quá khích của Marseille trước trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Sáng 17/9, Lionel Messi chuyền để Jordi Alba ghi bàn, qua đó cán mốc 390 pha kiến tạo trong sự nghiệp ở chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Seattle Sounders tại vòng 30 MLS.
Sáng 17/9 ở vòng 30 MLS, Lionel Messi có cơ hội đối mặt thủ môn Seattle Sounders nhưng lại không thể ghi bàn.
Rạng sáng 16/9, Luis Figo ghi bàn tinh tế giúp đội huyền thoại Bồ Đào Nha thắng đội huyền thoại thế giới 4-1 trong trận giao hữu trên sân Jose Alvalade.
Tối 14/9, MU thua 0-3 trước Man City ở vòng 14 Premier League.
Sáng 15/9, Di Maria rực sáng với pha lập công giúp Rosario Central cầm hòa Boca Juniors 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 8 giải VĐQG Argentina.