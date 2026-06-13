1 giờ trước
09:05 13/6/2026
Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) công bố video cuộc tấn công nhằm vào thủ lĩnh Tren de Aragua, khẳng định băng đảng tội phạm xuyên quốc gia này không còn nơi trú ẩn an toàn.
10:26 11/6/2026
10:26 11/6/2026
Thế giới
CENTCOM công bố video ghi lại thời điểm lực lượng Mỹ tấn công tàu chở dầu Settebello của Ấn Độ, với cáo buộc con tàu đang vận chuyển dầu từ Iran. Theo CENTCOM, một chiến đấu cơ Mỹ đã tiến hành đòn tấn công chính xác vào phòng máy sau khi thủy thủ đoàn nhiều lần không chấp hành yêu cầu từ lực lượng Mỹ.
11:26 11/6/2026
11:26 11/6/2026
Thế giới
3.4K
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng video được cho là ghi lại khoảnh khắc tàu USS Michael Murphy (DDG 112) phóng tên lửa hành trình Tomahawk để hỗ trợ các cuộc tấn công vào Iran hôm 10/6.
16:35 11/6/2026
16:35 11/6/2026
Thế giới
7.4K
Video do Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố cho thấy phòng giam đơn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol có diện tích 6,76 m2, gồm cả nhà vệ sinh, chỉ đủ chỗ để một nam giới trưởng thành nằm duỗi thẳng người. Bên trong phòng có một quạt điện, một kệ nhỏ để đồ cá nhân và bảng hướng dẫn ghi các quy định cơ bản dành cho người bị giam.
07:51 11/6/2026
07:51 11/6/2026
Thế giới
1.1K
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 10/6 công bố video phóng tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh.
00:08 11/6/2026
00:08 11/6/2026
Thế giới
16.1K
Iran công bố video phóng tên lửa tập kích loạt căn cứ Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain để đáp trả những vụ tấn công vào thành phố gần eo biển Hormuz.
11:22 10/6/2026
11:22 10/6/2026
Thế giới
1.8K
Chiều 9/6 theo giờ địa phương, ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm và rời Bình Nhưỡng. Ông Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju đã tới sân bay, chủ trì lễ tiễn trọng thể dành cho ông Tập Cận Bình và phu nhân.
09:10 9/6/2026
09:10 9/6/2026
Thế giới
Theo giới chức phòng chống thiên tai Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao ngày 8/6 hiện đã tăng lên ít nhất 32 người.
06:15 9/6/2026
06:15 9/6/2026
Thế giới
1.1K
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trình diễn giai điệu Sabai Sabai, một ca khúc nổi tiếng của Thái Lan, nói về sự thanh thản và niềm vui trong cuộc sống.
20:22 8/6/2026
20:22 8/6/2026
Thế giới
2.0K
Video do chính quyền địa phương ở General Santos (Philippines) chia sẻ cho thấy một tòa nhà chứa nhà hàng thức ăn biến thành đống đổ nát chỉ trong chốc lát.