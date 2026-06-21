Pha lập công ấn định chiến thắng của tuyển Đức
Deniz Undav hoàn tất cú đúp vào lưới Bờ Biển Ngà, ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026.
Tiền đạo vào sân Deniz Undav có pha dứt điểm quyết đoán cân bằng tỷ số 1-1 cho Đức tại lượt đấu thứ hai bảng E World Cup 2026 sáng 21/6.
Deniz Undav hoàn tất cú đúp vào lưới Bờ Biển Ngà, ấn định chiến thắng 2-1 cho Đức ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026.
Franck Kessie có mặt đúng lúc đá bồi ghi bàn cho đại diện châu Phi mở tỷ số 1-0 trước Đức trong trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026 sáng 21/6.
Hà Lan khép lại chiến thắng tưng bừng trước Thụy Điển bằng bàn thắng ấn định tỷ số của Summervil, qua đó giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 rạng sáng 21/6.
Rạng sáng 21/6, tuyển Hà Lan sớm tạo lợi thế trước Thụy Điển với bàn mở tỷ số 1-0, khởi đầu cho màn trình diễn bùng nổ ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026.
Elanga thoát xuống dứt điểm rút ngắn cách biệt xuống còn 1-4 cho Thụy Điển ở trận đấu lượt 2 World Cup 2026 sáng 21/6.
Brazil giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Haiti ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 sáng 20/6, qua đó vươn lên chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Morocco đánh bại Scotland 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng C World Cup 2026 ngày 20/6, qua đó giành chiến thắng đầu tiên và nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Sáng 20/6, tuyển Mỹ thắng Australia 2-0 ở lượt trận thứ hai bảng D, qua đó tiến thêm một bước dài trên hành trình giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.
Tình huống phòng ngự hớ hênh nơi hàng thủ đại diện giúp CH Séc có bàn thắng sớm trong trận đấu đêm 18/6.
Mokoena dứt điểm quyết đoán trên chấm phạt đền gỡ hòa cho đại diện châu Phi ở trận đấu đêm 18/6 gặp CH Czech.