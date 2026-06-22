Highlights Uruguay 2-2 Cape Verde
Cape Verde tiếp tục có kết quả hòa quả cảm trước Uruguay ở trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6.
Đoạn video clip hình ảnh ăn mừng trong phòng thay đồ tuyển Ai Cập đang trở nên viral trên mạng xã hội X sau khi được đăng tải chiều 22/6.
Cape Verde tiếp tục có kết quả hòa quả cảm trước Uruguay ở trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6.
Trận hòa thất vọng trước Iran tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6 đẩy Bỉ vào thế buộc phải thắng tại lượt đấu cuối nếu muốn giành vé đi tiếp.
Tây Ban Nha dẹp tan những hoài nghi bằng chiến thắng hủy diệt trước Saudi Arabia tại lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.
Bàn thắng của ngôi sao sáng nhất tuyển quốc gia Ai Cập giúp đội bóng châu Phi vươn lên dẫn 2-1 trước New Zealand tại trận đấu lượt hai World Cup 2026 bảng G sáng 22/6.
Tây Ban Nha tiếp tục thị uy sức mạnh trước Saudi Arabia tại trận đấu thuộc lượt 2 bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.
Mostafa Zico bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Ai Cập trước New Zealand trong trận đấu thuộc lượt hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6.
Cú sút phạt hiểm hóc của Kevin Pina vào lưới Uruguay sáng 22/6 tại lượt hai bảng H World Cup 2026 cũng là bàn đầu tiên của quốc đảo châu Phi này tại sân chơi World Cup.
Finn Suman đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số 1-0 cho New Zealand trước Ai Cập ở trận đấu lượt hai bảng G World Cup 2026 sáng 22/6.
Bàn gỡ 2-2 của Helio Varela trước Uruguay tại lượt hai bảng H sáng 22/6 giúp đại diện châu Phi tiếp tục có điểm tại World Cup 2026.
Không quá lâu để đại diện Nam Mỹ giành lại thế trận và vươn lên dẫn trước trong trận đấu tại lượt hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6.