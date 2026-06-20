Cunha khai thông thế bế tắc cho Brazil
Bàn thắng của ngôi sao MU giúp Brazil vươn lên dẫn Haiti 1-0 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của World Cup 2026 sáng 20/6.
Cú dứt điểm quyết đoán của ngôi sao MU giúp "Selecao'' nhân đôi cách biệt trước Haiti ở trận đấu sáng 20/6.
Bàn thắng của ngôi sao MU giúp Brazil vươn lên dẫn Haiti 1-0 ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của World Cup 2026 sáng 20/6.
Cơn sốt World Cup 2026 lan tới tận Quốc hội Na Uy khi các nghị sĩ đồng loạt tái hiện màn ăn mừng chèo thuyền Viking nổi tiếng của đội tuyển quốc gia.
Bàn thắng mở tỷ số sớm của Saibari ngay phút thứ 2 giúp đại diện châu Phi vươn lên dẫn trước 1-0 Scotland sáng 20/6.
Tại một sự kiện liên quan World Cup 2026 do đài CBS Sports tổ chức đêm 19/6, hai cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic và Thiery Henry đã có màn phô diễn kỹ thuật thượng thừa.
Alex Freeman có pha lao vào đúng thời điểm sau tình huống bóng lập bập nhân đôi cách biệt cho chủ nhà Mỹ trong trận đấu lượt 2 bảng D World Cup 2026 sáng 20/6.
Folarin Balogun có pha đột phá và căng ngang khó chịu khiến Cameron Burgess đốt lưới nhà mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà Mỹ trước Australia ở bảng D World Cup 2026 sáng 20/6.
Mexico đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở trận đấu sáng 19/6 để tiến thêm một bước dài tới vòng knock-out, trong khi đại diện châu Á tự đẩy mình vào thế khó trước lượt trận cuối bảng A.
Canada tạo màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Qatar 6-0 ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.
Daniel Munoz với cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Colombia trong trận ra quân sáng 18/6, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của họ sau 8 năm tại World Cup.
Bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của đại diện châu Á được ghi vào lưới Colombia trong trận ra quân sáng 18/6.