'Người nhện' Onana
Andre Onana thực hiện 7 pha cứu thua giúp Trabzonspor thắng Kayserispor 4-0 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 4/10.
Hôm 2/10, Achraf Hakimi ngăn cản pha ném biên nhanh của Alejandro Balde bên phía Barcelona, trong trận PSG thắng 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Đoạn clip hai cổ động viên Atletico Madrid ngồi ăn trên khán đài ở trận thắng Frankfurt 5-1 tại Champions League hôm 1/10 trở nên viral trên mạng xã hội.
Shane, con trai 17 tuổi của huyền thoại Patrick Kluivert, có pha lập công đẹp mắt cho đội U19 Barcelona trước PSG ở UEFA Youth League rạng sáng 2/10.
Hôm 2/10, ở trận chung kết Canadian Premier League 2025, Muller ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp trong chiến thắng 4-2 của Vancouver Whitecaps trước Vancouver FC.
Thần đồng điền kinh Anh quốc Bronson Hearn-Smith gây kinh ngạc khi chạy 100 m chỉ trong 10,65 giây - thành tích phi thường kèm đoạn video tạo cơn sốt mạng xã hội.
Sáng 1/10, Lionel Messi đưa bóng thẳng lên trời trong thất bại 3-5 của Inter Miami trước Chicago Fire thuộc vòng 32 MLS. Trước đó ở phút 52, anh cũng dứt điểm trúng cột dọc.
Hôm 27/9, khoảnh khắc N’Golo Kante thản nhiên lướt qua Cristiano Ronaldo trước đại chiến giữa Al-Ittihad và Al-Nassr gây bão mạng xã hội.
Andros Townsend lập siêu phẩm góp phần vào chiến thắng đậm đà 4-0 của Kanchanaburi Power trước Lamphun Warrior FC ở vòng 6 Thai League 1.
Sáng 28/9, Son Heung-min lập cú đúp bàn thắng giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại St. Louis City với tỷ số 3-0 ở vòng 32 MLS.
Sáng 25/9, Sergio Ramos có cú đá penalty thảm họa khi Monterrey thua Toluca 2-6 ở vòng 10 giải VĐQG Mexico.