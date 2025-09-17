Khoảnh khắc đá phản lưới nhà gây bức xúc ở giải U20 futsal Quốc gia
Khi còn 13 giây, Nguyễn Chí Bảo của U20 Thái Sơn Nam quay lưng sút thẳng về khung thành, trong khi thủ môn dâng lên tận giữa sân, ở trận hòa 2-2 với U20 Sài Gòn Titans hôm 13/9.
Rạng sáng 17/9, cảnh sát Madrid được nhìn thấy dùng dùi cui trấn áp nhóm CĐV quá khích của Marseille trước trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Khi còn 13 giây, Nguyễn Chí Bảo của U20 Thái Sơn Nam quay lưng sút thẳng về khung thành, trong khi thủ môn dâng lên tận giữa sân, ở trận hòa 2-2 với U20 Sài Gòn Titans hôm 13/9.
Sáng 17/9, Lionel Messi chuyền để Jordi Alba ghi bàn, qua đó cán mốc 390 pha kiến tạo trong sự nghiệp ở chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Seattle Sounders tại vòng 30 MLS.
Sáng 17/9 ở vòng 30 MLS, Lionel Messi có cơ hội đối mặt thủ môn Seattle Sounders nhưng lại không thể ghi bàn.
Rạng sáng 16/9, Luis Figo ghi bàn tinh tế giúp đội huyền thoại Bồ Đào Nha thắng đội huyền thoại thế giới 4-1 trong trận giao hữu trên sân Jose Alvalade.
Tối 14/9, MU thua 0-3 trước Man City ở vòng 14 Premier League.
Sáng 15/9, Di Maria rực sáng với pha lập công giúp Rosario Central cầm hòa Boca Juniors 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 8 giải VĐQG Argentina.
Khuya 14/9, các cầu thủ MU vỗ tay hướng về khán đài dành cho CĐV đội khách, dù khu vực này gần như trống rỗng sau thất bại 0-3 trước Man City thuộc vòng 4 Premier League.
Lionel Messi bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền khiến Inter Miami thua đậm Charlotte FC 0-3 ở vòng 30 MLS sáng 14/9.
Trên X, trang 433 đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc ăn mừng hụt của cầu thủ Thái Lan gây sốt.
Andre Onana được nhìn thấy nhảy múa, ca hát trong vòng vây người hâm mộ Trabzonspor ngay khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ.