Màn ăn mừng bùng nổ cảm xúc nhất World Cup 2026 gọi tên Na Uy
Sáng 23/6, các cầu thủ Na Uy cùng hàng nghìn CĐV tạo nên màn ăn mừng "chèo thuyền" đầy cảm xúc sau chiến thắng 3-2 trước Senegal thuộc bảng I World Cup 2026.
Algeria cân bằng tỷ số 1-1 trước Jordan ở trận đấu tại lượt hai bảng J World Cup 2026 sáng 23/6.
Sáng 23/6, các cầu thủ Na Uy cùng hàng nghìn CĐV tạo nên màn ăn mừng "chèo thuyền" đầy cảm xúc sau chiến thắng 3-2 trước Senegal thuộc bảng I World Cup 2026.
Jordan vươn lên dẫn 1-0 Algeria nhờ bàn thắng của Al - Rashdan tại trận đấu thuộc lượt hai bảng J World Cup 2026 sáng 23/6.
Pha có mặt đúng lúc và dứt điểm quyết đoán của tiền đạo Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn Iraq 1-0 tại trận đấu thuộc lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6.
Marcus Pedersen tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Senegal, mở tỷ số cho Na Uy ở trận đấu tại lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6.
Ismaila Sarr hoàn tất cú đúp trong thất bại 2-3 trước Na Uy ở bảng I World Cup 2026. Trong ngày 23/6, có 3 cầu thủ khác lập cú đúp gồm Lionel Messi, Kylian Mbappe và Erling Haaland
Khác với sự căng thẳng bởi áp lực của nhà đương kim vô địch, tuyển Argentina có phần thản nhiên trong xuyên suốt quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu tại World Cup 2026.
Khán giả được một phen hả hê khi Ishowspeed ''việt vị'' vì màn trình diễn quá xuất sắc của Messi trước Áo rạng sáng 23/6.
Đoạn clip ăn mừng thái quá của nam Youtuber kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội X khuya 22/6.
Argentina ấn định chiến thắng 2-0 trước tuyển Áo trong trận đấu thuộc lượt hai bảng J World Cup 2026 rạng sáng 23/6.
Pha lập công mở tỷ số 1-0 vào lưới tuyển Áo rạng sáng 23/6 cũng là bàn thắng đưa Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup.