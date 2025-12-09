Cầu thủ U22 Indonesia mếu máo sau trận thua Philippines
Tối 8/12, U22 Indonesia để thua U22 Philippines với tỷ số 0-1 thuộc bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33, qua đó đứng trước nguy cơ bị loại sớm.
Trung tâm báo chí (MPC) của SEA Games 33 được đặt ngay trong trụ sở Đài Phát thanh & Truyền hình Quốc gia Thái Lan ở Bangkok, tạo thuận lợi tối đa cho lực lượng truyền thông.
Chiều 6/12, U22 Malaysia để Lào mở tỷ số nhưng vẫn thắng ngược 4-1 ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Tối 5/12, tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia 7-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.