Cape Verde một lần nữa tạo nên cơn địa chấn
Bàn gỡ 2-2 của Helio Varela trước Uruguay tại lượt hai bảng H sáng 22/6 giúp đại diện châu Phi tiếp tục có điểm tại World Cup 2026.
Cú sút phạt hiểm hóc của Kevin Pina vào lưới Uruguay sáng 22/6 tại lượt hai bảng H World Cup 2026 cũng là bàn đầu tiên của quốc đảo châu Phi này tại sân chơi World Cup.
Bàn gỡ 2-2 của Helio Varela trước Uruguay tại lượt hai bảng H sáng 22/6 giúp đại diện châu Phi tiếp tục có điểm tại World Cup 2026.
Không quá lâu để đại diện Nam Mỹ giành lại thế trận và vươn lên dẫn trước trong trận đấu tại lượt hai bảng H World Cup 2026 sáng 22/6.
Ngôi sao Barcelona có mặt đúng lúc, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha trong trận đấu với Saudi Arabia thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.
Tây Ban Nha nhanh chóng nhân đôi cách biệt trước Saudi Arabia trong trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.
Cầu thủ Real Sociedad hoàn tất cú đúp, giúp đương kim vô địch châu Âu vươn lên dẫn 3-0 sau khi hiệp 1 kết thúc ở trận đấu thuộc lượt hai bảng H World Cup 2026 đêm 21/6.
Nhật Bản có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia tại lượt đấu thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.
Curacao có trận hòa lịch sử, qua đó sở hữu điểm số đầu tiên tại vòng chung kết World Cup sau khi hòa 0-0 Ecuador tại lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026 sáng 21/6.
Sáng 21/6, Đức có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà nhờ màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Denis Undav tại trận đấu thuộc lượt hai bảng E World Cup 2026.
Từ khả năng ghi bàn, kết nối lối chơi đến pressing, Matheus Cunha mang đến hình ảnh trung phong hiện đại mà Brazil đã thiếu trong những kỳ World Cup gần đây.
Sáng 20/6, Vinicius Junior nâng tỷ số lên 3-0 trước Haiti, giúp Brazil có thắng lợi đầu tiên tại World Cup 2026.