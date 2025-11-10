Thủ môn Đặng Văn Lâm đập chai nước ăn mừng
Sau trận thắng nghẹt thở 4-3 trước CLB Công An TP.HCM tối 9/11, thủ môn Đặng Văn Lâm của CLB Ninh Bình có màn ăn mừng cực phấn khích khi chung vui cùng các cổ động viên.
Chỉ trong 60 giây ngắn ngủi, Papiss Cisse - cựu tiền đạo nổi danh của Newcastle, khiến cả sân bóng cười ồ với pha đá phạt đền hỏng và cú đá góc tệ hại đến khó tin.
Tối 8/11, Tottenham và MU tạo nên trận cầu kịch tính với tỷ số hòa 2-2 thuộc vòng 11 Premier League.
Sáng 9/11, Lionel Messi mở tỷ số giúp Inter Miami dẫn trước 1-0 trong trận play-off quyết định với Nashville.
Luis Suarez vắng mặt khi Inter Miami chạm trán Nashville SC ở trận play-off quyết định vào ngày 9/11 sau khi bị Ban kỷ luật MLS treo giò một trận vì hành vi bạo lực.
Chiều 5/11, quyết định gây tranh cãi của trọng tài châm ngòi cho phản ứng dữ dội từ cầu thủ STP Food TP.HCM ở trận hòa 1-1 trước Trường Giang Gia Định thuộc giải hạng ba Quốc gia.
Đêm 4/11, U17 Indonesia phối hợp ghi bàn đẹp mắt trong thất bại 1-3 trước Zambia ở bảng H VCK U17 World Cup 2025.
Rạng sáng 5/11, tiền vệ Jacob Devaney solo ghi bàn đẹp mắt giúp U21 MU hạ Notts County 2-0 thuộc lượt 3 bảng D giải Football League Trophy.
Hôm 2/11, Cemran Dansin gây sốt mạng xã hội khi tung cú volley ghi bàn đẹp mắt giúp Orlando Pirates hòa Mamelodi Sundowns 1-1 thuộc vòng 11 giải VĐQG Nam Phi.
Sáng 2/11, Neymar đá phạt gây sốt ở trận Santos hòa Fortaleza 1-1 thuộc vòng 31 giải VĐQG Brazil.
Lionel Messi có pha lập công duy nhất trong thất bại 1-2 của Inter Miami trước Nashville ở play-off MLS 2025 sáng 2/11.