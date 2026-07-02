Hiện tượng bầu trời đỏ ở Caracas gây sửng sốt
Theo Al Jazeera, người dân tại thủ đô Caracas của Venezuela sửng sốt khi thấy bầu trời chuyển sang sắc đỏ cam vào tối 30/6.
Một người đàn ông và hai phụ nữ ở Mexico City đã tử vong do ngạt thở trong đêm 1/7, khi họ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico trước đội tuyển Ecuador tại vòng bảng World Cup.
Theo Al Jazeera, người dân tại thủ đô Caracas của Venezuela sửng sốt khi thấy bầu trời chuyển sang sắc đỏ cam vào tối 30/6.
Hình ảnh ông Lee và bà Kim tương tác gần gũi với tiểu thương và người dân tại khu chợ truyền thống đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Hàn Quốc.
Hình ảnh camera an ninh mà Guardian tiếp cận và được cảnh sát Thái Lan xác thực cho thấy Tunchanok đi cùng Carman vào sảnh khu căn hộ mà người này thuê tại khu vực bãi biển Jomtien lúc rạng sáng 25/6.
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết cậu bé tên là Klieber Moran, 3 tuổi. Bé Moran được các nhân viên cứu hộ Jordan đưa ra khỏi đống đổ nát sau 6 ngày bị vùi lấp.
Bác sĩ María Fernanda Terán đỡ đẻ ngay trên vỉa hè tại thành phố ven biển La Guairá, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela trong ngày 25/6.
Lực lượng Tìm kiếm và Cứu nạn Đô thị số 1 của bang Virginia (Mỹ) đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh các thành viên trong đội đưa người mẹ và em bé ra khỏi đống đổ nát. Đội cứu hộ đến từ bang Virginia cho biết hai mẹ con chỉ bị thương nhẹ.
Những thước phim do drone ghi lại cho thấy những tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng ở Venezuela sau hai trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela trong ngày 25/6.
Gia đình của thiếu nữ 17 tuổi người Thái Lan bị sát hại cho biết họ không chấp nhận lời xin lỗi của nghi phạm và muốn công lý được thực thi.
Berlin đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng bao trùm nước Đức. Để ứng phó, cảnh sát Berlin đã điều xe phun vòi rồng đến một số khu vực công cộng để giảm nhiệt cho đường phố.
Mắc kẹt suốt bốn ngày dưới tòa nhà đổ sập vì động đất, hai cha con được lực lượng cứu hộ Pháp và Mỹ đưa ra ngoài trong tình trạng kiệt sức, phải truyền dịch ngay tại hiện trường.