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Video Thể thao World Cup 2026

VIDEO MỚI

Highlights Canada 6-0 Qatar hinh anh

Highlights Canada 6-0 Qatar

19 giờ trước 19:27 19/6/2026 World Cup 2026 1.0K

Canada tạo màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Qatar 6-0 ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.

Highlights tran CH Czech 1-1 Nam Phi hinh anh

Highlights trận CH Czech 1-1 Nam Phi

24 giờ trước 14:06 19/6/2026 World Cup 2026

Trận hòa 1-1 giữa CH Czech và Nam Phi đêm 18/6 khiến cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A World Cup 2026 trở nên căng thẳng trước lượt đấu cuối cùng.

Ban con nhan ra Arshavin? hinh anh

Bạn còn nhận ra Arshavin?

09:05 19/6/2026 09:05 19/6/2026 World Cup 2026 2.4K

Từng là biểu tượng của bóng đá Nga với lối chơi hào hoa, Andrey Arshavin bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân Azteca ngày 18/6 để cổ vũ tuyển Uzbekistan tại World Cup 2026.

Highlights Ghana 1-0 Panama hinh anh

Highlights Ghana 1-0 Panama

03:50 19/6/2026 03:50 19/6/2026 World Cup 2026

Caleb Yirenkyi sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 90+5, giúp Ghana đánh bại Panama 1-0 trong trận cầu nghẹt thở tại bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.

Highlights Colombia 3-1 Uzbekistan hinh anh

Highlights Colombia 3-1 Uzbekistan

03:50 19/6/2026 03:50 19/6/2026 World Cup 2026

Đại diện Nam Mỹ khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan, qua đó có màn ra quân thuận lợi tại bảng K World Cup 2026 sáng 18/6.

Highlights tran Anh 4-2 Croatia hinh anh

Highlights trận Anh 4-2 Croatia

17:38 18/6/2026 17:38 18/6/2026 World Cup 2026 1.2K

Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.

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