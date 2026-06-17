Video Haaland cắt mặt mở tỷ số cho Na Uy
Pha chạy chỗ khôn khéo và dứt điểm tinh tế giúp Na Uy vươn lên dẫn 1-0 trước Iraq trong trận đấu thuộc bảng I World Cup 2026
Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Thorstvedt giúp Na Uy ấn định chiến thắng ngày ra quân.
Pha chạy chỗ khôn khéo và dứt điểm tinh tế giúp Na Uy vươn lên dẫn 1-0 trước Iraq trong trận đấu thuộc bảng I World Cup 2026
Tiền đạo tuyển Pháp lập cú đúp bằng siêu phẩm ngoài vòng cấm vào lưới Senegal sáng 17/6.
Đại diện Bắc Âu cụ thể hóa lợi thế thể hình để nới rộng cách biệt trước Iraq ở trận ra quân sáng 17/6.
Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.
Ayari mở tỷ số ngay từ phút thứ 7, giúp đội bóng Bắc Âu sớm tạo lợi thế trong trận ra quân trước Tunisia tại khuôn khổ bảng F World Cup 2026 sáng 15/6.
Không chỉ thi đấu ấn tượng trên sân, Nhật Bản đang xây dựng bản sắc riêng của họ nơi khán đài cổ vũ.
Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Alexander Isak giúp Thụy Điển nới rộng khoảng cách, đồng thời giải tỏa áp lực nơi tiền đạo đang thi đấu cho Liverpool.
Bàn thắng của Omar Rekik giúp đội bóng Châu Phi nhen nhóm cơ hội rượt đuổi Thụy Điển trong trận ra quân bảng F World Cup 2026 sáng 15/6.
Tiền đạo của Arsenal tận dụng cơ hội tái lập cách biệt 2 bàn cho Thụy Điển trước Tunisia trong trận ra quân sáng 15/6.
Sau khi Scotland thắng Haiti 1-0 hôm 14/6, John McGinn nhặt chiếc điện thoại bị rơi của một CĐV rồi chụp selfie, tạo khoảnh khắc đẹp tại World Cup 2026.