Video bàn thắng lịch sử của Uzbekistan
Bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của đại diện châu Á được ghi vào lưới Colombia trong trận ra quân sáng 18/6.
Daniel Munoz với cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Colombia trong trận ra quân sáng 18/6, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của họ sau 8 năm tại World Cup.
Bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của đại diện châu Á được ghi vào lưới Colombia trong trận ra quân sáng 18/6.
Pha không chiến dũng mãnh của Campaz ấn định chiến thắng ngày ra quân của Colombia.
Tình huống có mặt kịp thời của Caleb Yirenkyi ở phút 90+5giúp Ghana thắng kịch tính Panama 1-0 trong ngày ra quân sáng 18/6.
Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.
Đại diện châu Phi khai thác triệt để sự hớ hênh nơi hàng thủ Bồ Đào Nha để cân bằng tỷ số 1-1 trong trận ra quân sáng 18/6.
Cú dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm của Martin Baturina vào lưới tuyển Anh giúp Croatia gỡ hòa trong trận ra quân sáng 18/6.
Pha dứt điểm vào lưới Croatia trên chấm 11 m giúp Anh vươn lên dẫn 1-0 trong ngày ra quân sáng 18/6.
Tiền vệ PSG là người mở điểm cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 sau khi ghi bàn vào lưới Congo ở trận ra quân sáng 18/6.
Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.
Tiền đạo tuyển Pháp lập cú đúp bằng siêu phẩm ngoài vòng cấm vào lưới Senegal sáng 17/6.