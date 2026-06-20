Video Mỹ ấn định tỷ số 2-0 trước Australia
Alex Freeman có pha lao vào đúng thời điểm sau tình huống bóng lập bập nhân đôi cách biệt cho chủ nhà Mỹ trong trận đấu lượt 2 bảng D World Cup 2026 sáng 20/6.
Folarin Balogun có pha đột phá và căng ngang khó chịu khiến Cameron Burgess đốt lưới nhà mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà Mỹ trước Australia ở bảng D World Cup 2026 sáng 20/6.
Alex Freeman có pha lao vào đúng thời điểm sau tình huống bóng lập bập nhân đôi cách biệt cho chủ nhà Mỹ trong trận đấu lượt 2 bảng D World Cup 2026 sáng 20/6.
Mexico đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở trận đấu sáng 19/6 để tiến thêm một bước dài tới vòng knock-out, trong khi đại diện châu Á tự đẩy mình vào thế khó trước lượt trận cuối bảng A.
Canada tạo màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Qatar 6-0 ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.
Thụy Sĩ đánh bại Bosnia & Herzegovina 4-1 để vươn lên dẫn đầu bảng B, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026.
Tình huống có mặt kịp thời của Caleb Yirenkyi ở phút 90+5giúp Ghana thắng kịch tính Panama 1-0 trong ngày ra quân sáng 18/6.
Daniel Munoz với cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Colombia trong trận ra quân sáng 18/6, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của họ sau 8 năm tại World Cup.
Bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của đại diện châu Á được ghi vào lưới Colombia trong trận ra quân sáng 18/6.
Pha không chiến dũng mãnh của Campaz ấn định chiến thắng ngày ra quân của Colombia.
Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo hôm 18/6.
Sau 24 trận đấu đầu tiên của World Cup 2026, những bất ngờ, kỷ lục và cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện, tạo nên một vòng mở màn giàu cảm xúc và đầy dấu ấn thống kê.