Cầu thủ Canada và Qatar lao vào xô xát sau trận
Sáng 19/6, căng thẳng bùng nổ sau trận Canada thắng Qatar 6-0 ở bảng B World Cup 2026, khi cầu thủ và ban huấn luyện hai đội lao vào tranh cãi quyết liệt.
Cyle Larin có tình huống băng vào đúng lúc giúp chủ nhà Canada mở điểm sớm trong trận đấu thuộc lượt thứ 2 World Cup 2026 bảng B sáng 19/6.
Sáng 19/6, căng thẳng bùng nổ sau trận Canada thắng Qatar 6-0 ở bảng B World Cup 2026, khi cầu thủ và ban huấn luyện hai đội lao vào tranh cãi quyết liệt.
Jonathan David hoàn tất hat-trick giúp Canada dẫn 6-0 trước Qatar sáng 19/6 trong lượt đấu thứ 2 bảng B World Cup 2026.
Phòng ngự lỏng lẻo, yếu kém khiến Qatar nhận bàn thua thứ 3 khi hiệp 1 còn chưa kết thúc trước Canada sáng 19/6.
Bàn thắng của Mahmic nhen nhóm hy vọng có điểm cho Bosnia ở những phút cuối cùng trận đấu thuộc lượt 2 bảng B World Cup 2026 sáng 19/6.
Mokoena dứt điểm quyết đoán trên chấm phạt đền gỡ hòa cho đại diện châu Phi ở trận đấu đêm 18/6 gặp CH Czech.
Bàn thắng của Manzambi là khởi đầu của chuỗi 5 bàn thắng được ghi liên tiếp ở những phút cuối trận trong trận đấu thuộc lượt 2 bảng B World Cup 2026 sáng 19/6.
Tình huống phòng ngự hớ hênh nơi hàng thủ đại diện giúp CH Séc có bàn thắng sớm trong trận đấu đêm 18/6.
Đại diện Nam Mỹ khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan, qua đó có màn ra quân thuận lợi tại bảng K World Cup 2026 sáng 18/6.
Caleb Yirenkyi sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 90+5, giúp Ghana đánh bại Panama 1-0 trong trận cầu nghẹt thở tại bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.
Sau 24 trận đấu đầu tiên của World Cup 2026, những bất ngờ, kỷ lục và cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện, tạo nên một vòng mở màn giàu cảm xúc và đầy dấu ấn thống kê.