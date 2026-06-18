Video Colombia ấn định tỷ số 3-1 trước Uzbekistan
Pha không chiến dũng mãnh của Campaz ấn định chiến thắng ngày ra quân của Colombia.
Bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của đại diện châu Á được ghi vào lưới Colombia trong trận ra quân sáng 18/6.
Pha không chiến dũng mãnh của Campaz ấn định chiến thắng ngày ra quân của Colombia.
Daniel Munoz với cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Colombia trong trận ra quân sáng 18/6, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của họ sau 8 năm tại World Cup.
Tình huống có mặt kịp thời của Caleb Yirenkyi ở phút 90+5giúp Ghana thắng kịch tính Panama 1-0 trong ngày ra quân sáng 18/6.
Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.
Đại diện châu Phi khai thác triệt để sự hớ hênh nơi hàng thủ Bồ Đào Nha để cân bằng tỷ số 1-1 trong trận ra quân sáng 18/6.
Cú dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm của Martin Baturina vào lưới tuyển Anh giúp Croatia gỡ hòa trong trận ra quân sáng 18/6.
Pha dứt điểm vào lưới Croatia trên chấm 11 m giúp Anh vươn lên dẫn 1-0 trong ngày ra quân sáng 18/6.
Tiền vệ PSG là người mở điểm cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 sau khi ghi bàn vào lưới Congo ở trận ra quân sáng 18/6.
Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.
Tiền đạo tuyển Pháp lập cú đúp bằng siêu phẩm ngoài vòng cấm vào lưới Senegal sáng 17/6.