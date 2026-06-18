Highlights trận Anh 4-2 Croatia
Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.
Sau 24 trận đấu đầu tiên của World Cup 2026, những bất ngờ, kỷ lục và cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện, tạo nên một vòng mở màn giàu cảm xúc và đầy dấu ấn thống kê.
Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.
Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo hôm 18/6.
Bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của đại diện châu Á được ghi vào lưới Colombia trong trận ra quân sáng 18/6.
Pha không chiến dũng mãnh của Campaz ấn định chiến thắng ngày ra quân của Colombia.
Daniel Munoz với cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Colombia trong trận ra quân sáng 18/6, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của họ sau 8 năm tại World Cup.
Tình huống có mặt kịp thời của Caleb Yirenkyi ở phút 90+5giúp Ghana thắng kịch tính Panama 1-0 trong ngày ra quân sáng 18/6.
Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.
Cú dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm của Martin Baturina vào lưới tuyển Anh giúp Croatia gỡ hòa trong trận ra quân sáng 18/6.
Pha dứt điểm vào lưới Croatia trên chấm 11 m giúp Anh vươn lên dẫn 1-0 trong ngày ra quân sáng 18/6.
Đại diện châu Phi khai thác triệt để sự hớ hênh nơi hàng thủ Bồ Đào Nha để cân bằng tỷ số 1-1 trong trận ra quân sáng 18/6.