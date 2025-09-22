Kỳ tích của Dembele tại gala Quả bóng vàng
Dembele là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn trong màu áo PSG.
Son Heung-min góp 1 bàn trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC trước Real Salt Lake ở vòng 31 MLS sáng 22/9.
Đêm 21/9, Arsenal và Man City hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng 5 Premier League tại sân Emirates.
Tạp chí France Football hoàn tất việc chế tác Quả bóng Vàng 2025 và sẽ trao cho chủ nhân mới ở Gala diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).
Cristiano Ronaldo Jr ghi bàn thắng từ cú sút phạt đẳng cấp, giúp U16 Al Nassr đánh bại U16 Al-Ahly 1-0 tại giải U16 Saudi Arabia hôm 20/9.
Hai cựu cầu thủ Barcelona là Lionel Messi và Jordi Alba phối hợp lập công trong chiến thắng 3-2 của Inter Miami trước DC United tại vòng 31 MLS sáng 21/9.
Rạng sáng 21/9, thủ thành Andre Onana ghi dấu ấn với pha kiến tạo giúp Trabzonspor hòa Gaziantep 1-1 thuộc vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.
Tối 18/9, khán giả ném chai lọ xuống sân khi xô xát xảy ra giữa các cầu thủ Beijing Guoan và Công an Hà Nội ở AFC Champions League Two.
Cầu thủ CAHN và Beijing Guoan xô xát ở những phút cuối trận mở màn bảng E, AFC Champions League Two tối 18/9.
Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.