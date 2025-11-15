Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
James Rodriguez kien tao kho tin hinh anh

James Rodriguez kiến tạo khó tin

17:36 10/11/2025 17:36 10/11/2025 Thể thao 13.6K

Hôm 9/11, James Rodriguez thực hiện pha kiến tạo đẹp mắt khi Club Leon thua 1-2 trước Puebla ở vòng cuối mùa giải thường niên Apertura 2025 của Liga MX.

Messi solo ghi ban hinh anh

Messi solo ghi bàn

09:05 9/11/2025 09:05 9/11/2025 Thể thao 7.6K

Sáng 9/11, Lionel Messi mở tỷ số giúp Inter Miami dẫn trước 1-0 trong trận play-off quyết định với Nashville.

Messi ghi ban dang cap hinh anh

Messi ghi bàn đẳng cấp

09:10 2/11/2025 09:10 2/11/2025 Thể thao 6.6K

Lionel Messi có pha lập công duy nhất trong thất bại 1-2 của Inter Miami trước Nashville ở play-off MLS 2025 sáng 2/11.

Ky nang dut diem cua Sesko hinh anh

Kỹ năng dứt điểm của Sesko

08:30 1/11/2025 08:30 1/11/2025 Thể thao 10.1K

Benjamin Sesko thể hiện khả năng dứt điểm đa dạng trong buổi tập của MU trước trận gặp Nottingham Forest thuộc vòng 10 Premier League tối 1/11.

Yamal mac quan tut da bong hinh anh

Yamal mặc quần tụt đá bóng

20:34 29/10/2025 20:34 29/10/2025 Thể thao 14.9K

Đoạn clip Lamine Yamal thực hiện thử thách đá penalty cách đây ít hôm ở giải Kings League do Gerard Pique sáng lập đang gây sốt mạng xã hội.

Fan nu cho xin chu ky Tien Linh hinh anh

Fan nữ chờ xin chữ ký Tiến Linh

18:59 26/10/2025 18:59 26/10/2025 Thể thao 2.3K

Một fan nữ xinh đẹp đã chờ ở cổng sân Hàng Đẫy khá lâu để có thể xin chữ ký và chụp ảnh cùng Tiến Linh trước buổi tập chiều 26/10 của CA TP.HCM.

