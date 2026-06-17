Messi gọi, Ronaldo liệu có trả lời
Hat trick đẳng cấp vào lưới Algeria trong ngày ra quân đủ khiến Messi phả hơi nóng vào màn chào sân của Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha rạng sáng 18/6.
Ali Iyad Olwan có tình huống chớp thời cơ ngay đầu hiệp hai, giúp đại diện châu Á gỡ hòa 1-1 trước Áo tại trận đấu thuộc bảng J World Cup 2026 hôm 18/6.
Hat trick đẳng cấp vào lưới Algeria trong ngày ra quân đủ khiến Messi phả hơi nóng vào màn chào sân của Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha rạng sáng 18/6.
Bàn thắng nâng tỷ số 3-1 trên chấm penalty kết thúc hy vọng gỡ hòa của Jordan ở phút bù giờ cuối cùng trong trận ra quân giữa hai đội sáng 18/6.
Sáng 17/6, Lionel Messi mở tỷ số bằng cú sút xa rất đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria thuộc bảng J World Cup 2026.
Sáng 17/6, Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.
Siêu phẩm của Romano Schmid đưa Áo vươn lên dẫn 1-0 Jordan trong trận đấu thuộc bảng J World Cup 2026 sáng 18/6.
Pha chạy chỗ khôn khéo và dứt điểm tinh tế giúp Na Uy vươn lên dẫn 1-0 trước Iraq trong trận đấu thuộc bảng I World Cup 2026
Đại diện Bắc Âu cụ thể hóa lợi thế thể hình để nới rộng cách biệt trước Iraq ở trận ra quân sáng 17/6.
Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Thorstvedt giúp Na Uy ấn định chiến thắng ngày ra quân.
Tiền đạo tuyển Pháp lập cú đúp bằng siêu phẩm ngoài vòng cấm vào lưới Senegal sáng 17/6.
Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.