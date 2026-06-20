Highlights Canada 6-0 Qatar
Canada tạo màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Qatar 6-0 ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.
Mexico đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở trận đấu sáng 19/6 để tiến thêm một bước dài tới vòng knock-out, trong khi đại diện châu Á tự đẩy mình vào thế khó trước lượt trận cuối bảng A.
Canada tạo màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Qatar 6-0 ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, qua đó mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.
Thụy Sĩ đánh bại Bosnia & Herzegovina 4-1 để vươn lên dẫn đầu bảng B, qua đó tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026.
Trận hòa 1-1 giữa CH Czech và Nam Phi đêm 18/6 khiến cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A World Cup 2026 trở nên căng thẳng trước lượt đấu cuối cùng.
Sáng 19/6, căng thẳng bùng nổ sau trận Canada thắng Qatar 6-0 ở bảng B World Cup 2026, khi cầu thủ và ban huấn luyện hai đội lao vào tranh cãi quyết liệt.
Pha xử lý tai hại của hàng thủ khiến Hàn Quốc nhận trái đắng trước Mexico trong trận đấu muộn sáng 19/6.
Hai pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Rangel giúp Mexico bảo toàn tỷ số 1-0 đến hết trận trước Hàn Quốc sáng 19/6.
Pha dứt điểm vào lưới Croatia trên chấm 11 m giúp Anh vươn lên dẫn 1-0 trong ngày ra quân sáng 18/6.
Tiền vệ PSG là người mở điểm cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 sau khi ghi bàn vào lưới Congo ở trận ra quân sáng 18/6.
Đại diện châu Phi khai thác triệt để sự hớ hênh nơi hàng thủ Bồ Đào Nha để cân bằng tỷ số 1-1 trong trận ra quân sáng 18/6.
Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.