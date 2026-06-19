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Video Thể thao World Cup 2026

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Video Congo san bang ty so hinh anh

Video Congo san bằng tỷ số

22 giờ trước 06:24 18/6/2026 World Cup 2026

Đại diện châu Phi khai thác triệt để sự hớ hênh nơi hàng thủ Bồ Đào Nha để cân bằng tỷ số 1-1 trong trận ra quân sáng 18/6.

Iran quan binh ty so hinh anh

Iran quân bình tỷ số

10:12 16/6/2026 10:12 16/6/2026 World Cup 2026

Pha chớp thời cơ của Ramin Rezaeian giúp đại diện Châu Á gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với New Zealand tại bảng G World Cup 2026 sáng 16/6.

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