Highlights Ghana 1-0 Panama
Caleb Yirenkyi sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 90+5, giúp Ghana đánh bại Panama 1-0 trong trận cầu nghẹt thở tại bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.
Đại diện Nam Mỹ khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan, qua đó có màn ra quân thuận lợi tại bảng K World Cup 2026 sáng 18/6.
Caleb Yirenkyi sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 90+5, giúp Ghana đánh bại Panama 1-0 trong trận cầu nghẹt thở tại bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.
Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.
Sau 24 trận đấu đầu tiên của World Cup 2026, những bất ngờ, kỷ lục và cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện, tạo nên một vòng mở màn giàu cảm xúc và đầy dấu ấn thống kê.
Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo hôm 18/6.
Bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của đại diện châu Á được ghi vào lưới Colombia trong trận ra quân sáng 18/6.
Pha dứt điểm hiểm hóc của sao Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn 1-0 trước Senegal ở trận ra quân sáng 17/6.
Tiền đạo tuyển Pháp lập cú đúp bằng siêu phẩm ngoài vòng cấm vào lưới Senegal sáng 17/6.
Pha chạy chỗ khôn khéo và dứt điểm tinh tế giúp Na Uy vươn lên dẫn 1-0 trước Iraq trong trận đấu thuộc bảng I World Cup 2026
Đại diện Bắc Âu cụ thể hóa lợi thế thể hình để nới rộng cách biệt trước Iraq ở trận ra quân sáng 17/6.
Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Thorstvedt giúp Na Uy ấn định chiến thắng ngày ra quân.