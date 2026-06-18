Video Congo san bằng tỷ số
Đại diện châu Phi khai thác triệt để sự hớ hênh nơi hàng thủ Bồ Đào Nha để cân bằng tỷ số 1-1 trong trận ra quân sáng 18/6.
Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.
Đại diện châu Phi khai thác triệt để sự hớ hênh nơi hàng thủ Bồ Đào Nha để cân bằng tỷ số 1-1 trong trận ra quân sáng 18/6.
Tiền vệ PSG là người mở điểm cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 sau khi ghi bàn vào lưới Congo ở trận ra quân sáng 18/6.
Pha dứt điểm vào lưới Croatia trên chấm 11 m giúp Anh vươn lên dẫn 1-0 trong ngày ra quân sáng 18/6.
Cú dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm của Martin Baturina vào lưới tuyển Anh giúp Croatia gỡ hòa trong trận ra quân sáng 18/6.
Sáng 16/6, Romelu Lukaku ghi bàn giúp Bỉ hòa Ai Cập 1-1 thuộc bảng G World Cup 2026.
Sáng 16/6, Emam Ashour tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vùng cấm trong trận hòa 1-1 giữa Ai CẬp và Bỉ ở bảng G World Cup 2026.
Sáng 16/6, Abdulelah Al-Amri ghi bàn giúp Saudi Arabia hòa Uruguay 1-1 ở bảng H World Cup 2026.
Sáng 16/6, Maximiliano Araujo giúp Uruguay tránh khỏi thất bại khi gỡ hòa 1-1 trước Saudi Arabia thuộc bảng H World Cup 2026.
Elijah Just có pha dứt điểm xuất sắc vào lưới Iran giúp New Zealand vươn lên dẫn 1-0 ngay từ phút thứ 7 trong trận đấu thuộc bảng G World Cup 2026.
Pha chớp thời cơ của Ramin Rezaeian giúp đại diện Châu Á gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với New Zealand tại bảng G World Cup 2026 sáng 16/6.