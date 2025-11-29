Cảnh cầu thủ giật vật sắc nhọn gây hỗn loạn
Trận AS FAR Rabat hòa Al Ahly 1-1 ở cúp các CLB châu Phi rúng động khi một số cầu thủ lao vào giật vật thể sắc nhọn, đẩy không khí trên sân vào cảnh hỗn loạn.
Tối 29/11 (giờ Hà Nội), JJ Gabriel lập hat-trick giúp U18 MU đè bẹp U18 Liverpool tới 7 bàn không gỡ thuộc giải Premier League lứa trẻ.
Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.
Trận tứ kết lượt về Copa Bolivia giữa Real Oruro và Blooming tối 27/11 tại sân Jesus Bermudez bùng nổ hỗn loạn sau trận, khi hai đội lao vào ẩu đả buộc cảnh sát phải can thiệp.
Tối 27/11, cầu thủ CAHN và Bắc Kinh Quốc An lao vào tranh cãi dữ dội trên sân Hàng Đẫy thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026.
Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Rạng sáng 26/11, Chelsea đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Sáng 25/11, dàn cầu thủ MU được nhìn thấy thi đấu thiếu quyết liệt trong thất bại 0-1 trước Everton tại Old Trafford thuộc vòng 12 Premier League.
Sáng 24/11, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ giúp Inter Miami đè bẹp Cincinnati 4-0 để giành vé vào chơi trận chung kết miền Đông MLS.
Cristiano Ronaldo thực hiện cú ngả bàn đèn mẫu mực, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr trước Al Khaleej thuộc vòng 9 Saudi Pro League rạng sáng 24/11.
Son Heung-min sút phạt thành bàn ở phút 90+5 cho LAFC vào lưới Vancouver Whitecaps tại trận play-off bán kết miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.