Thể thao

Benjamin Sesko mới xác nhận anh là nhân vật trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 14 tuổi bật nhảy phi thường để lấy quả bóng bị mắc kẹt trên bảng rổ.