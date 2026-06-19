Video tình huống khiến Son Heung-min thất thần
Hai pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Rangel giúp Mexico bảo toàn tỷ số 1-0 đến hết trận trước Hàn Quốc sáng 19/6.
Từng là biểu tượng của bóng đá Nga với lối chơi hào hoa, Andrey Arshavin bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân Azteca ngày 18/6 để cổ vũ tuyển Uzbekistan tại World Cup 2026.
Hai pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Rangel giúp Mexico bảo toàn tỷ số 1-0 đến hết trận trước Hàn Quốc sáng 19/6.
Pha xử lý tai hại của hàng thủ khiến Hàn Quốc nhận trái đắng trước Mexico trong trận đấu muộn sáng 19/6.
Sáng 19/6, căng thẳng bùng nổ sau trận Canada thắng Qatar 6-0 ở bảng B World Cup 2026, khi cầu thủ và ban huấn luyện hai đội lao vào tranh cãi quyết liệt.
Jonathan David hoàn tất hat-trick giúp Canada dẫn 6-0 trước Qatar sáng 19/6 trong lượt đấu thứ 2 bảng B World Cup 2026.
Phòng ngự lỏng lẻo, yếu kém khiến Qatar nhận bàn thua thứ 3 khi hiệp 1 còn chưa kết thúc trước Canada sáng 19/6.
Bàn thắng của Mahmic nhen nhóm hy vọng có điểm cho Bosnia ở những phút cuối cùng trận đấu thuộc lượt 2 bảng B World Cup 2026 sáng 19/6.
Cyle Larin có tình huống băng vào đúng lúc giúp chủ nhà Canada mở điểm sớm trong trận đấu thuộc lượt thứ 2 World Cup 2026 bảng B sáng 19/6.
Mokoena dứt điểm quyết đoán trên chấm phạt đền gỡ hòa cho đại diện châu Phi ở trận đấu đêm 18/6 gặp CH Czech.
Bàn thắng của Manzambi là khởi đầu của chuỗi 5 bàn thắng được ghi liên tiếp ở những phút cuối trận trong trận đấu thuộc lượt 2 bảng B World Cup 2026 sáng 19/6.
Tình huống phòng ngự hớ hênh nơi hàng thủ đại diện giúp CH Séc có bàn thắng sớm trong trận đấu đêm 18/6.