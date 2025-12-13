'Hoa khôi bắn súng' trượt huy chương SEA Games 33
Sáng 13/12, Phí Thanh Thảo (21 tuổi) bước vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ. Tâm lý và phong độ không tốt, "hoa khôi bắn súng" đã để vụt mất tấm huy chương ở SEA Games 33.
Có phần tâm lý và liên tục bắn dưới 10 ở những lượt quyết định, Mộng Tuyền chỉ giành được HCĐ 10 m súng trường hơi cá nhân nữ sáng 13/12.
Tối 12/12, Nguyễn Quang Thuấn bứt phá mạnh mẽ để về nhất nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.
Tối 11/12, U22 Thái Lan phô diễn sức mạnh vượt trội với chiến thắng 3-0 trước Singapore để ung dung giành vé vào bán kết SEA Games 33.
Tối 12/12, sau khi đánh bại Indonesia 3-0 (25-20, 25-13, 25-19), tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giành vé vào chơi trận bán kết tại SEA Games 33.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tỏ ra vượt trội so với các đối thủ trên đường bơi 1.500 m tự do nam. Anh về đích với thời gian 15 phút 19 giây 58 và lần thứ 4 liên tiếp bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung bơi dài nhất trong hồ SEA Games.
Tối 12/12, U22 Indonesia thắng U22 Myanmar 3-1 nhưng bị loại khỏi SEA Games 33 do ghi ít bàn thắng hơn U22 Malaysia.
Nguyễn Quang Thuấn có màn nước rút ấn tượng và giành HCV ở SEA Games 33 ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam, với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.