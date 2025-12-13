Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thể thao

VIDEO MỚI

Vo Dao Hong Son than tho truoc that bai cua chong hinh anh

Vợ Đào Hồng Sơn thẫn thờ trước thất bại của chồng

12:52 12/12/2025 12:52 12/12/2025 SEA Games 33 3.3K

Mai Hương, vợ "Quỷ lùn" Hồng Sơn có mặt từ sớm để cổ vũ chồng và đội tuyển ju-jitsu Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33. Cô thẫn thờ trước thất bại của chồng trước đối thủ người Philippines và dừng bước ở vòng 16 nội dung ne-waza hạng cân dưới 62 kg.

Sac voc cua 'hoa khoi bong chuyen' Viet Nam o SEA Games 33 hinh anh

Sắc vóc của 'hoa khôi bóng chuyền' Việt Nam ở SEA Games 33

14:31 11/12/2025 14:31 11/12/2025 Thể thao 11.1K

Đối chuyền của tuyển nữ Việt Nam Đặng Thị Kim Thanh (sinh năm 1999), sở hữu chiều cao 1,78 m, gương mặt thanh tú và làn da trắng. Tại SEA Games 33, cô chơi thay vị trí Bích Tuyền. Đây là lần trở lại đội tuyển sau 6 năm vắng bóng của đối chuyền 26 tuổi.

Ben trong Trung tam Bao chi SEA Games 33 hinh anh

Bên trong Trung tâm Báo chí SEA Games 33

06:00 9/12/2025 06:00 9/12/2025 SEA Games 33 1.2K

Trung tâm báo chí (MPC) của SEA Games 33 được đặt ngay trong trụ sở Đài Phát thanh & Truyền hình Quốc gia Thái Lan ở Bangkok, tạo thuận lợi tối đa cho lực lượng truyền thông.

Sieu pham cua Hulk hinh anh

Siêu phẩm của Hulk

05:42 8/12/2025 05:42 8/12/2025 Thể thao 8.7K

Rạng sáng 8/12, lão tướng 39 tuổi ghi bàn thắng đẳng cấp từ chấm đá phạt trong chiến thắng 5-0 của Atletico Mineiro trước Vasco ở vòng 38 giải Brazil.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý