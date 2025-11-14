Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi solo ghi ban hinh anh

Messi solo ghi bàn

09:05 9/11/2025 09:05 9/11/2025 Thể thao 7.6K

Sáng 9/11, Lionel Messi mở tỷ số giúp Inter Miami dẫn trước 1-0 trong trận play-off quyết định với Nashville.

Messi ghi ban dang cap hinh anh

Messi ghi bàn đẳng cấp

09:10 2/11/2025 09:10 2/11/2025 Thể thao 6.6K

Lionel Messi có pha lập công duy nhất trong thất bại 1-2 của Inter Miami trước Nashville ở play-off MLS 2025 sáng 2/11.

Ky nang dut diem cua Sesko hinh anh

Kỹ năng dứt điểm của Sesko

08:30 1/11/2025 08:30 1/11/2025 Thể thao 10.1K

Benjamin Sesko thể hiện khả năng dứt điểm đa dạng trong buổi tập của MU trước trận gặp Nottingham Forest thuộc vòng 10 Premier League tối 1/11.

Yamal mac quan tut da bong hinh anh

Yamal mặc quần tụt đá bóng

20:34 29/10/2025 20:34 29/10/2025 Thể thao 14.9K

Đoạn clip Lamine Yamal thực hiện thử thách đá penalty cách đây ít hôm ở giải Kings League do Gerard Pique sáng lập đang gây sốt mạng xã hội.

Fan nu cho xin chu ky Tien Linh hinh anh

Fan nữ chờ xin chữ ký Tiến Linh

18:59 26/10/2025 18:59 26/10/2025 Thể thao 2.3K

Một fan nữ xinh đẹp đã chờ ở cổng sân Hàng Đẫy khá lâu để có thể xin chữ ký và chụp ảnh cùng Tiến Linh trước buổi tập chiều 26/10 của CA TP.HCM.

Messi danh dau ghi ban hinh anh

Messi đánh đầu ghi bàn

08:26 25/10/2025 08:26 25/10/2025 Thể thao 13.0K

Sáng 25/10, Lionel Messi mở tỷ số bằng pha đánh đầu giúp Inter Miami dẫn trước Nashville 1-0 thuộc vòng đầu tiên giai đoạn play-off MLS 2025.

Cu bat nhay 'trieu view' cua Sesko nam 14 tuoi hinh anh

Cú bật nhảy 'triệu view' của Sesko năm 14 tuổi

07:01 25/10/2025 07:01 25/10/2025 Thể thao 3.7K

Benjamin Sesko mới xác nhận anh là nhân vật trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 14 tuổi bật nhảy phi thường để lấy quả bóng bị mắc kẹt trên bảng rổ.

